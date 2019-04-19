花蓮強震巨石眼前掉落瞬間。（讀者提供）

命大！花蓮18日中午1時許發生芮氏規模6.1的地震，一名駕駛行經台8線洛韶路段，先是驚覺地震搖晃，才跟副座乘客告知，下一秒山壁就接連滾落3塊落石，連續兩次落石都驚險閃過，嚇得駕駛爆粗口大喊，再遇到下一顆就麻煩了。

根據車主行車記錄器畫面，行經台8線洛韶路段西往東路段，約153至161公里，車主先感受路面搖晃，還輕鬆跟副駕告知「搖很大力欸」，下一秒山壁就掉落一塊半台小客車的大小的落石，極速砸落地面斷成兩塊，車主左彎驚險閃避，未料再往前約200公尺又接連滾落2塊書桌大小落石，前方車輛突然停下，嚇得車主爆粗口，急催車輛盡快向前移動。

行車記錄器影片在網路流傳，公路總局太魯閣工務段長張宇博指出，確認事發地點確實為台8線，且該路段158公里處確實有落石掉落，但無法判定拍攝時間是否為18日中午，因太魯閣地區最大震度6級，沿途多處落石阻斷交通，昨晚間台8線全線封閉，明早8時許視情況開放通行。

才剛閃過大落石，又有兩塊落石滾落路面。（張祈翻攝）

(中時 )