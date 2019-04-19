南韓一家療養院爆出該院6旬牧師院長長期對療養院的護理人員、身障院生性侵甚至性虐待。南韓媒體17日取得該院工作人員證詞獨家踢爆此事，這名牧師療養院院長被告上法院。

南韓YTN新聞報導，一名女性護理人員表示，院長曾幫每個人都倒了杯酒，還說這是對身體有益的東西，她在喝下後便不省人事，隔天醒來時發現自己的姿勢很奇怪，衣服也怪怪的，似乎是發生什麼了。

另名長期住裡面的身障女院生也控訴自己被院長性侵，她描述，「院長把酒倒在馬克杯裡給自己…當時還大叫要他別這樣，但他仍繼續…」

據悉，院長的惡行已持續長達8年。受害者描述，就算旁邊有小孩在場，院長也不在乎，他會繼續強行性侵。由於受害者畏懼院長的暴力脅迫，而隱忍多年、不敢對外求助。

在院中服務長達8年的女性護理人員透露，院長還曾用利器威脅她，揚言要把她被性侵的事情告訴所有人，包含她的家人和院中的所有人，平常也常警告，「不聽話照做的話就殺妳」等語。甚至揚言把她殺了也不會有人知道…

ETtoday新聞雲報導，踢爆這整起事件的牧師許南榮表示，繼續隱匿這樣的事件，會發生更多不好的事情。而被指控的牧師院長目前則否認所有罪行，還強調與受害者是合意性交，沒有性侵。警方目前依性侵累犯嫌疑將他立案調查。

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(中時電子報)