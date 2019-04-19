美國空軍近期正積極地大規模更新F-16戰機的裝備，將F-35戰機上極為重要的有源相控陣雷達(AESA)技術配備到F-16戰機上，以提高其目標鎖定能力與加強攻擊精確度，同時更新其機載電腦系統。這場全面性的大升級將可以讓F-16的戰力延伸至2040年代。

據《權威戰士》(Warrior Maven)報導，美國空軍最近將一支F-16戰鬥機隊改裝與新型F-35隱形戰機同款的有源電子相控陣雷達，同時進行其他升級計劃，包括更新機翼蒙皮和與配件、上下機艙壁、艙蓋與縱樑。美空軍發言人霍普．克羅寧(Hope Cronin)上尉說，這項延壽計劃(Service Life Extension Program)去年已開始初期試裝，目前正全面進行中。

美國空軍F-16戰機開始全面升級，從雷達、機艙到電腦自動化系統，大幅增強戰力與使用壽命。（圖／美國空軍）

報導說，美空軍F-16飛行壽命原為6至7千小時，最多可延至8千小時，經過這次升級後，F-16飛行壽命可望擴增至12,000小時。延壽計劃總共包括12項結構修改和現有的時間合規技術訂單，克羅寧解釋道，空軍正在將372架F-16飛機從現有的APG-68機械式掃描雷達升級為APG-83有源電子相控陣列（AESA）雷達。升級後的F-16具備更大的掃瞄頻寬、速度和靈活性，讓F-16能夠更快且更遠地偵測、跟踪與辨識更多目標。

洛克希德馬丁公司的F-16戰略與業務發展總監霍華德(Randy Howard)指出，新的AESA雷達可以同時跟踪多達20個目標。「得力於AESA雷達，F-16將成為更強大的武器，我們把F-35身上獲得的經驗投入F-16的裝置上，讓ASEA能夠橫向與縱向、以水平或對角線方式探測到廣闊的區域。」

此外，霍華德補充說，升級後的F-16將現代化的先進瞄準系統和狙擊系統，用清晰的圖形和影像導入駕駛艙，飛行員可以藉此看到更遠的目標。

報導指出，洛馬公司正在建造新款F-16v，它已引起許多盟邦的興趣。F-16v使用新型電腦與軟體，以及高清晰度的駕駛艙顯示器，此外還有新的數據總承、電子戰套件、導彈預警傳感器和頭盔式顯示系統。這些功能都會透過機載自動化功能讓駕駛更容易操作，可以將注意力更集中於關鍵任務上。

(中時電子報)