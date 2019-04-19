現今求職者普遍擁有高學歷或專業證照，如何在應徵第一道關卡獲面試官青睞，製作影音履歷、加深印象是個好辦法。勞動部潮州就業中心18日邀請影音履歷書作者韋大裕，為20名待業者介紹影音履歷，並現場進行教學。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，現代社會幾乎人手一機，若能善用於求職上，製作影音履歷投遞，有助在職場上取得優勢。中心因此邀請講師韋大裕教導如何製作1分鐘精簡版，與3分半鐘專業版的影音履歷，並分享相關面試技巧。

韋大裕分享，影音履歷可以手機拍攝，場地可在室內，要使用補光燈確保明亮，並建議使用麥克風及耳機提升收音品質。拍攝過程身體要端正、眼睛直視鏡頭，透過肢體語言散發自信。

他說，影音履歷的前10秒是關鍵， 1分鐘精簡版內容可介紹過去相關工作年資及數據化表現、個人特質與解決問題能力、專業能力等；3分半鐘專業版除了精簡版內容外，還可分享過去工作表現，及未來職涯短、中、長期規畫等。

授課完後學員實際操作，講師也在旁給予相關協助及建議，同時教大家使用字幕產生器軟體，教學員們完成中英文字幕的影音履歷。大家看到作品後都直呼非常專業，對於未來求職一定有更棒的加分效果。

(中時 )