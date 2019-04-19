把握NBA季後賽首輪，強弱相對懸殊的投注機會。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

2018-2019 美國職籃(NBA)季後賽4/14(日)熱烈開打，東、西區各前8強進入季後賽，先爭奪東、西區冠軍，出線後再爭奪總冠軍，場場精彩，運彩也配合提供相關玩法，希望大家會喜歡。

NBA季後賽對戰組合表(台灣運彩提供)

2018-2019例行賽球隊戰績(台灣運彩提供)

東區進入季後賽的隊伍依戰績排序分別為公鹿、暴龍、76人、塞爾提克、溜馬、籃網、魔術及活塞；西區為勇士、金塊、拓荒者、火箭、爵士、雷霆、馬刺及快艇。各區第一輪賽程由第1名對上第8名、第2名對上第7名、第3名對上第6名以及第4名對上第5名，展開7戰4勝的系列賽，每個系列賽戰績排名較高隊伍擁有多1場的主場優勢。由於賽程安排的方式，季後賽第一輪的某些對戰有強弱相對懸殊的現象，特別是第1名對上第8名的系列賽，分別是東區例行賽戰績排名第1的公鹿對上排名第8的活塞，2隊例行賽4場的對戰都是由公鹿獲勝；以及西區排名第1且衛冕冠軍的勇士對上排名第8的快艇，2隊例行賽4場的對戰就有3場是由勇士獲勝。

第一輪本季例行賽對戰紀錄(台灣運彩提供)

玩法說明(台灣運彩提供)

季後賽場場精彩，運彩除提供大家喜愛的「場中投注」外，也提供「總冠軍」、「分區冠軍」、「系列賽勝出隊伍」、「正確系列賽結果」、「球員得分大小」、「系列賽得分最高球員」等特別項目玩法，喜歡NBA的朋友們可以好好把握季後賽的期間，就看好的球隊或球員進行投注，希望大家都可以「買運彩 看比賽 更精彩」。

(中時電子報)