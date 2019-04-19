藝術人築夢，恆春藝文特區「城東大院子」落成超吸睛。（謝佳潾攝）

藝術人築夢，恆春藝文特區「城東大院子」落成超吸睛。（謝佳潾攝）

由外地人與在地人聯手打造的恆春複合式藝文特區「城東大院子」，終於近日驚艷登場，無菜單的小農食堂不僅讓外食族找到回家的味道，還讓在地食材被看見，而藝術家駐點更是恆春首創，後續還有小學堂體驗課程等，將徹底實踐大院子與土地、社區連結的宗旨。

恆春有種浪漫氛圍吸引不少「藝術人」前去築夢，但卻苦於獨立作戰難成大局，直到去年9月，紅氣球書店與恆好藝廊成功整合資源，總共邀集10人一同打造能吃能玩還能學的藝文特區，內有食堂、學堂與駐村，盼藉此3元素連結在地、社區，讓大家看見恆春不一樣的美。

負責人之一的楊雅儒指出，除小學堂體驗課程將於6月運作外，食堂與駐村正進行中，藝術家駐村是主打「職人」，因各行各業的專家都是藝術人，如廚師、工程師、甜品師等，盼他們的進駐能讓恆春有新氣息，而食堂則採無菜單方式，全是由在地食材烹飪而成的創意料理，除中餐、晚餐各推出1款餐點外，餐餐菜色都還不同，堪稱「這次沒吃到，下次得靠運氣」。

她說，恆春有很多外食族，不僅每天要煩擾吃什麼、還要擔心食安問題，所以期盼食堂能為大家解決困擾，用「特色家常菜」讓客人有回家的感覺、吃到媽媽的味道，且在吃得安心的同時，也認識恆春半島較少端上桌的野菜，它們真的很迷人。

「味道是一張記憶拼圖。」主廚魏妙青這樣形容她的做菜理想，她說，她每天早上7點會去逛菜市場，邊逛邊想要做何種料理，她覺得會做家常菜的媽媽是那種每次都會變出不同菜色的人，所以堅持絞盡腦汁也要想出不同菜色，且她相信，每道獨一無二的料理都會讓人記住恆春。

(中時 )