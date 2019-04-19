外出帶把傘！超大型雷雨胞襲台，今（19日）天氣不穩。上半天降雨較為局部，午後西半部出現陣雨或雷雨機率提高，預估到下週一時，全台有雨。昨日花蓮發生6.1強震，氣象局也提醒，未來一週不排除發生規模5以上的餘震，且今天天氣變天，若降雨太大恐引發山崩，盡量不要進入山區。

明日華南雲雨區東移影響，台灣中部以北地區及金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨發生的機率；金門、馬祖及臺灣西半部易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫方面，今日清晨夜晚稍涼，各地低溫21～24度，高溫約28～32度，白天沒下雨前較為悶熱。紫外線方面，今日基隆市、連江及金門縣為中量級，其餘地區為高量級。

值得注意的是，昨日花蓮昨日下午1時01分發生一起芮氏規模6.1強震，未來一週不排除有餘震，加上今天氣象預報會變天，如降雨太大，雨水灌入鬆動的山壁，也可能引發山崩，民眾要小心提防，盡量不要進入山區活動。

至於民眾關心的空氣品質，今日宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級：北部、竹苗、中部、高屏及馬祖、金門地區為「普通」等級；雲嘉南為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)