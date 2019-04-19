◎中國時報

●高雄市長韓國瑜回來了！鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選震撼政壇，媒體聲量大漲，但國民黨內人氣王韓國瑜昨晨返台，熱情韓粉接機後，轉至中央黨部遞送6萬份連署書，呼籲盡速徵召韓。2020國民黨總統初選已形成「接地氣韓流」與「高科技台風」的對決。

●花蓮昨日下午1時01分發生芮氏規模6.1強震，位置在秀林鄉、深度18.8公里。最大震度秀林鄉銅門村7級，花蓮市、南投合歡山、宜蘭澳花、台中梨山、新北市五分山都是5級，新北市、台北市等地4級，全台有感。這次地震的威力，專家估計相當於0.7顆原子彈，造成台北市長安東路、信義路各有一幢大樓傾斜，總計全台17人受傷送醫。

●鴻海股價近期仗著數家外資研究機構翻多，以及董事長郭台銘有意參選2020年總統大選，激發小股民期待感後漲了一波，但外資圈擔憂已然成形。美林證券指出，強而有力的領導是電子專業製造服務（EMS）廠的成功關鍵，郭台銘若脫離鴻海經營位置，對股東並非好事，降評鴻海至「劣於大盤」。

●韓國瑜與郭台銘都主打拚經濟政策，韓粉與郭粉其實很接近，他們都受不了馬、蔡兩個政府過度保守、防弊重於興利的執政風格，期盼韓或郭上任後可大破大立，一展拳腳。他們大概都是曾體會台灣經濟起飛的中高齡者，或是平常不關心政治、但對經濟發展有盼望的青年。

◎旺報

●大陸何時降準成市場焦點，雖然中國人民銀行（大陸央行）16、17日釋出4000億元（人民幣，下同）流動性，被學者解讀為降準必要性不高；但大陸國務院17日常務會議卻定調：「抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架」給出新思考空間。有分析師說，近期可能推出中小銀行定向降準。

●大陸國務院常務會議17日再聚焦小微企業融資難；國務院總理李克強會上直接強調，要加大金融對實體經濟支持、確保小微企業融資規模增加、成本下降等4方面要求；他更直接定調，要求「工農中建交」等國有五大行帶頭做起，今年必須達到小微企業貸款餘額增長30%以上。

●為加速去化閒置的商品住房，大陸中央土地主管機關相隔兩年，再度實施出售住宅用地的「五類調控」，新華社在報導此一政策時強調，商品住房消化週期在三年以上的城市，要停止再批准供地。

●大陸土地市場已經連續火熱了三年，2019年迎來降溫。近日，財政部公布2019年第1季財政收支情況，其中國有土地使用權出讓收入（賣地收入）下降9.5%。《證券時報》分析指出，賣地收入減少，可能是城市供地減少，這並非壞事，而是好事，就目前來看，它起碼釋放出三方面的積極信號。

◎工商時報

●晶圓代工龍頭台積電18日召開法說會，總裁魏哲家表示，第二季之後雖然經濟因素和行動裝置產品的季節性效應持續存在，然而隨著客戶對台積電的業務需求趨於穩定，相信台積電已渡過業務週期的底部，半導體景氣谷底已經過去。

●花蓮縣秀林鄉18日發生芮氏規模6.1、深度18.8公里的淺層地震，台北市最大震度4級，行政院立即成立中央災害應變中心，而竹科、中科、南科等3大科學園區均表示，沒發生災情；北部核一、二廠強震儀有動作，不過機組正常運轉。

●中美貿易談判已近尾聲。外媒報導，美國高層貿易代表團將在4月29日率團赴中國大陸談判，大陸國務院副總理劉鶴隨即於5月赴美國磋商，敲定最終版的協議文本和法律措辭，若兩國能夠在5月初達成協議，中美兩國元首最快將在5月27日簽署。

●鴻海股價近期仗著數家外資研究機構翻多，以及董事長郭台銘有意參選2020年總統大選，激發小股民期待感後漲了一波，但外資圈擔憂已然成形，美林證券指出，強而有力的領導是電子專業製造服務（EMS）廠的成功關鍵，郭台銘若脫離鴻海經營位置，對股東並非好事，降評鴻海至「劣於大盤」。

(中時電子報)