鴻海董事長郭台銘17日宣布投入國民黨總統初選，高雄市長韓國瑜是否還會選2020？資深媒體人黃暐瀚分析指出，郭台銘參選，也許只能拉到這一種韓粉，也就是支持藍軍，沒韓國瑜會感到失望，但也可以接受轉投韓國瑜支持的人。

黃暐瀚指出，郭台銘有部分的軍公教票，還有國民黨中央的支持，及前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌等大咖力挺勸進，又有美、中兩方的政商關係，看來並不弱。但4月話題剛起，選戰還未肉搏，接下來，郭台銘要面對來自黨內外的無情檢視與攻擊，還要撐住民調的洗鍊，最重要的，他得證明，自己有能力接收韓粉的熱情。

黃暐瀚在廣播節目《POP撞新聞》點出，韓國瑜的支持者大致分為3種：1.死忠支持者：非韓不投，就是沒有韓國瑜就生氣不投票了。2.支持藍軍：沒韓國瑜會感到失望，但可以接受轉投韓國瑜支持的人。3.非藍營支持者：被韓國瑜吸引，但對國民黨沒好感，沒韓可投，轉投柯P或其他人。

黃暐瀚分析說，這3類的支持者當中，郭台銘也許只能拉到第2種，也就是支持藍軍者，雖沒韓國瑜會感到失望，但可以接受轉投韓國瑜支持的人。但如果支持人數不夠多，郭台銘的民調不夠強，那就算辦了初選，過了一兩個月，依舊還是會有呼喊韓國瑜出來的聲音，因此韓國瑜還是有機會參選2020。

黃暐瀚甚至用球賽比喻說，政治眼前一寸，皆是迷霧，明星球員韓國瑜現在只是暫時下場休息，所以支持者別急，才剛要進入中場時間，第3節、第4節還沒開始呢。

網友說：「我討厭民進黨，並不表示我喜歡國民黨，我只喜歡韓市長。」、「中場休息，後來上演個勇挺大逆轉。」、「五星連線的勇士隊，上半場領先31分都會被逆轉了，再來國民黨到底誰會出線選總統，就看下半場老天爺要如何安排了。」

(中時電子報)