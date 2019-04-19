春天閱讀趣！串聯全台、活動最多的年度閱讀盛事―2019世界閱讀日啟動記者將起跑，由文化部策劃年度主題「走讀台灣」，並號召教育部、文化部所屬館所、各地方政府、圖書館及獨立書店，共計620個閱讀空間一同響應為期兩週的閱讀慶典，於4/20―5/5有超過100場走讀活動，讓民眾透過行腳過程體驗在地節慶、瞭解文史事件並認識相關著作。

文化部長鄭麗君表示，透過閱讀養成的思辨能力，是國家重要的軟實力。文化部除與教育部推動改善公部門圖書低價採購、與財政部協調推動出版產業加值營業稅的減免、扶植獨立書店發展、促進各類書展轉型及鼓勵數位出版之外，亦長期致力深化閱讀及擴大閱讀人口。

今年第三度響應世界閱讀日，以「走讀台灣」為題，串聯全台圖書館、博物館與獨立書店一同規劃融入各地特色的行腳路線，讓參與者在過程中體驗文史地景的今昔對照，並對相關資料引發興趣，希望大家「邊走邊讀，愈讀愈有趣」，讓閱讀的感動透過實地踏查，不斷延續、發酵在讀者生命中，也讓台灣成為創作自由的堡壘，形塑知識社會。

本次配合世界閱讀日年度主題「走讀台灣」，於記者會場地台博館南門園區也搭配戶外走讀活動「樟腦工場走透透」，讓參與貴賓體驗「動態記者會」。由鄭部長協同台博館助理研究員馮佳福帶領大家認識園區樟腦工廠今昔，並介紹100年前讓台灣稱霸世界的樟腦工業。

現場並設置有小書展，展示主題選書如作家李喬的大河小說《寒夜三部曲》（遠景出版社）、曾獲中時《開卷》選書推薦的《世界第一．台灣樟腦》（台博館出版）、以及獲選義大利波隆那國際插畫展的繪本《小樟樹》（水滴文化）等。在古蹟與樟樹圍繞下，和風徐徐，讓人期待起即將開跑的100場春日走讀盛會。

而此次全台多樣化的走讀活動中，也巧妙扣合了文化部正在推動的兩項計畫「文化路徑」及「重建台灣藝術史」。例如中衛發展中心舉辦走訪坪林茶文化相關之產業、文化、歷史景點的「茶文化路徑走讀坪林茶鄉」，將帶領參與的民眾與在地茶農、文史工作者、作家們等共同交流。而國立台灣美術館「走讀美術台中」結合了閱讀美術史文本、美術館所導覽介紹、重要台中美術地景走讀與國立台灣美術館館藏，在推廣閱讀外也讓民眾更加了解台中美術家之生平及在地美術環境。

除了走讀的主題活動外，世界閱讀日期間亦舉辦閱讀市集、互動故事劇場、主題特展、手作工作坊、樂齡主題講座、闖關遊戲等多元閱讀活動，例如教育部國家圖書館辦理「文學的聲音：國圖朗讀夜」、國立台灣圖書館「從《蔬菜頌歌》看窗道雄的世界」講座、國立公共資訊圖書館則是配合人類登月50周年推出「登閱先鋒 -STEAM玩出新未來」，將舉辦手作工作坊、桌遊博覽會、讀創生活市集、讀創感官趴等系列活動，共同邀請各個年齡層的讀者參與世界閱讀日。

(中時電子報)