鳳凰花開，再過不久也是學子告別校園、師長，迎向人生另一階段的重要時刻！在離開校園前，免不了要謝謝多年來照顧的師長，一場宴席是少不了的！坊間餐廳也推出多種優惠，如新北第一高樓頂層的Mega 50旗下三間餐廳各推出不同饗宴，用美味、美景伴師長與學子共度美好時刻。

50樓Cafe-全國最高自助餐廳。（Mega 50提供）

據維基百科記載，謝師宴起源打從自西周時期就有了，當時是以尊老敬長的「鄉飲酒禮」，的是要人們領悟尊老敬長的概念。《禮記‧鄉飲酒義》記載，「民知尊長養老，而後乃能入孝弟。民入孝弟，出尊長養老，而後成教。成教而後國可安也。」意思是人們懂得尊長養老的道理，就能形成良好的風教。社會有了良好的風教，國家社會就安定了。

新北美食地標「Mega 50餐飲及宴會」，以高高在上的絕佳位置和多采多姿的美食享受，被網友喻為「美食美景一次擁有」，好吃好拍又好玩！畢業季來臨，Mega 50旗下的宴會廳(48F)、新北最高景觀餐廳─Asia 49亞洲料理及酒廊(49F)、和全國最高的50樓 Café自助餐廳(50F)，將自5月1日至7月31日各自推出「高美謝師宴」專案，全都以各擁口碑的美食和好拍好看的美景。

Asia 49亞洲料理及酒廊-空中花園。（Mega 50提供）

謝師宴可選擇在「Mega 50宴會廳」吃中式宴席，或在雙北最高花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，品嚐南洋美食及創意調酒，包含包含泰式雙拼烤雞腿、鮮魚米粉湯、主廚秘製碳烤豬肋排、峇厘島香料烤鱸魚、泰式蝦餅、娘惹仁當牛肉附法式起司麵包、蝦醬高麗菜、紫米西米露布丁及季節水果。

另可選擇在全國最高的自助餐廳的「50樓Café自助餐廳」，，雙北美景如畫展開，餐檯美食誘人垂涎，有生猛海鮮吧、現流生魚片、爐烤美國自然牛、現蒸現煮區…等，不定期還有主題饗宴！

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(中時電子報)