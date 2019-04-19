糖尿病只需注意高血糖？大家普遍認為糖尿病是高血糖所致，事實上，控制血糖時，若發生低血糖也會影響患者的生活。低血糖，除了出現冒冷汗、發抖等症狀以外，嚴重更將導致昏迷、致命。

台灣糖尿病死亡率高，據衛福部106年統計，糖尿病為國人十大死因第五位，平均每小時就有1人因此死亡 。過去，大家普遍認為是高血糖所致，事實上糖尿病低血糖問題更為隱藏的糖友殺手！中華民國糖尿病衛教學會王秘書長表示，低血糖，輕則出現自主神經症狀，如:冒冷汗、發抖、心悸等問題，嚴重更可能導致嗜睡、言語不清、不自主地出現怪異行為、甚至昏迷、致死

然而，面對低血糖，糖友卻多採取事後補救而非積極預防，血糖長期劇烈起伏，恐徒增心血管併發症及死亡風險。據研究指出，發生嚴重低血糖的糖友較一般糖友多出3~4倍的心血管疾病發生風險。夜間低血糖、低血糖相關症狀，更讓患者的生活深受禁錮。

許多病友分享因低血糖在睡夢中驚醒、甚至昏迷送醫，嚴重時影響隔天的工作或學習，也為此不敢參與過夜的活動，影響社交生活。低血糖問題若未能妥善處理或預防，儼然成為糖尿病患者生活的枷鎖，對疾病管理更是一大隱憂！

(中時電子報)