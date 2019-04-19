鋼琴家也是程式設計師！本週日（21日）來台北中山堂聽交響樂！台北市立交響樂團邀請年僅21歲的華裔鋼琴家丹尼爾‧徐（Daniel Hsu）來台秀琴藝。他將與北市交演出《樂讀經典琴訴》！
曲目有濃郁的俄羅斯風情，包括浦羅柯菲夫《俄羅斯序曲》、柴科夫斯基《降B小調第一號鋼琴協奏曲》、以及蕭斯塔可維奇《第五號交響曲》，而指揮則是任芬蘭廣播交響樂團首席指揮漢努‧林圖（Hannu Lintu）。
呼應台北市立交響樂團今年上半年「亞洲本色」主題，本場特別邀請年僅21歲的鋼琴家丹尼爾‧徐（Daniel Hsu）。這一位於2015年獲得濱松國際鋼琴比賽銅牌，以及2017年范‧克萊本鋼琴大賽銅牌獎、最佳委託創作演奏獎與最佳室內樂演奏獎等三項殊榮。
丹尼爾‧徐以毫無堆砌痕跡的高超技巧及嶄新的音樂性為人稱道，費城詢問報形容丹尼爾‧徐為：「一位兼具吸引力、思考性與說服力的詩人」。
除了是藝技超群鋼琴家之外，熱愛漫威電影的丹尼爾‧徐同時也是一名優秀的手機APP開發者，他所參與開發的APP於2015年獲得蘋果設計獎，並於2017年由蘋果公司收購上架。
由漢努‧林圖及丹尼爾‧徐聯手北市交帶來膾炙人口的經典名曲，《樂讀經典琴訴》音樂會將於4月21日（週日）14:30在中山堂中正廳登場。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。