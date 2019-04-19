鋼琴家也是程式設計師！本週日（21日）來台北中山堂聽交響樂！台北市立交響樂團邀請年僅21歲的華裔鋼琴家丹尼爾‧徐（Daniel Hsu）來台秀琴藝。他將與北市交演出《樂讀經典琴訴》！

曲目有濃郁的俄羅斯風情，包括浦羅柯菲夫《俄羅斯序曲》、柴科夫斯基《降B小調第一號鋼琴協奏曲》、以及蕭斯塔可維奇《第五號交響曲》，而指揮則是任芬蘭廣播交響樂團首席指揮漢努‧林圖（Hannu Lintu）。

指揮家漢努‧林圖與北市交排練。（TSO提供）

呼應台北市立交響樂團今年上半年「亞洲本色」主題，本場特別邀請年僅21歲的鋼琴家丹尼爾‧徐（Daniel Hsu）。這一位於2015年獲得濱松國際鋼琴比賽銅牌，以及2017年范‧克萊本鋼琴大賽銅牌獎、最佳委託創作演奏獎與最佳室內樂演奏獎等三項殊榮。

丹尼爾‧徐以毫無堆砌痕跡的高超技巧及嶄新的音樂性為人稱道，費城詢問報形容丹尼爾‧徐為：「一位兼具吸引力、思考性與說服力的詩人」。

除了是藝技超群鋼琴家之外，熱愛漫威電影的丹尼爾‧徐同時也是一名優秀的手機APP開發者，他所參與開發的APP於2015年獲得蘋果設計獎，並於2017年由蘋果公司收購上架。

由漢努‧林圖及丹尼爾‧徐聯手北市交帶來膾炙人口的經典名曲，《樂讀經典琴訴》音樂會將於4月21日（週日）14:30在中山堂中正廳登場。

(中時電子報)