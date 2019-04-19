通俄案調查公布記者會

美國司法部長巴爾（Willaim Barr）今天公布經過刪減編輯的通俄案調查報告指出，俄羅斯2016年介入美國總統大選時，並未得到川普總統的合作，無證據顯示美國當時有任何人與俄羅斯政府合謀，川普也未妨礙通俄案的調查工作。調查報告並證實，川普憂心調查會讓他失去總統大位，企圖開除特別檢察官穆勒，但遭到拒絕。川普則在調查報告公布後隨即推文說：「比賽結束。」。

pic.twitter.com/222atp7wuB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月18日

穆勒（Robert Mueller）的通俄案調查報告今天公布，這份報告並未做出美國總統川普違法的結論，但也未宣布他無罪。穆勒在調查報告中說，根據證據，他無法宣布川普總統並未妨礙司法。調查報告證實，川普在將近2年前曾要求開除正在調查他是否妨礙司法的穆勒，但當時的白宮法律顧問麥甘（Don McGahn）不願事態擴大而拒絕川普的要求。報告說，麥甘寧願去職，也不願引爆他認為可能是另一次星期六之夜大屠殺（Saturday Night Massacre）。

星期六之夜大屠殺指的是前美國總統尼克森（Richard Nixon）1973年下令開除「水門案」（Watergate）特別檢察官柯克斯（Archibald Cox）等人，試圖阻撓調查。

川普：「我今天過得很愉快。」

川普開除美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）後，穆勒被任命為特別檢察官，負責調查。調查報告指出：「總統跌坐在他的座椅上，並說：『我的天啊，這太可怕了，我的總統任期要結束了。我慘了。』司法部今天公布調查報告後不久，川普宣稱這是一項政治勝利，面帶微笑表示：「我今天過得很愉快。」

通俄案門調查公布的版本被大幅刪減，包括調查人員蒐集的重要證據和證詞都沒公佈，令許多人不滿。美國聯邦眾議院司法委員會民主黨籍主席納德勒（Jerrold Nadler）說，他將發出傳票，要求巴爾交出通俄案完整調查報告和潛在調查證據。

(中時電子報)