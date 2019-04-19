2019.04.18新聞深喉嚨 王牌對尬「誰是最強棒」？韓「勝郭2.5%」KMT「怎出牌」？

高雄市長韓國瑜好不容易凝聚「韓流」向心力，卻因鴻海集團董事長郭台銘拋下「媽祖託夢」參選震撼彈！「卡韓」之說甚囂塵上，知名學者賴岳謙認為：「是不是因為韓國瑜不是政治貴族出身？政治的暴發戶！」韓在政治的暴紅，甚至可能成為中華民國總統，讓很多人內心極度不爽！

韓國瑜赴美，或僑胞猛烈歡迎，無數藍營支持者表示「非韓不投」。韓的發言，不僅砲打含馬英九在內前3任總統，更在在顯現總統格局，甚至與現場民眾相約「明年1月11台灣見！」不料，卻在返台前夕，遭郭台銘拋下「媽祖託夢」參選震撼彈。

賴岳謙表示：「我就在想，『卡韓』應該要有個動機、有個理由，一個是不是因為韓國瑜不是政治貴族出身？政治的暴發戶！突然間在政治上紅了，贏得高雄的選舉，那麼可能也會成為中華民國的總統！政治暴發戶，很多人內心裡面太不滿意、太不爽了！」

不僅如此，賴岳謙更進一步指出：「因為他不是政治貴族、不是家族，是不是對韓國瑜有意見？我個人認為，所以是不是因為這樣子，看不起韓國瑜就不讓他上來！這是我的一個推測之一。」

(中時電子報)