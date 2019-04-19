許志安與黃心穎激吻穎片曝光後，召開記者會聲淚俱下道歉，原傳出鄭秀文已經心死搬離住處，未料昨天發文以4字「人誰無過」選擇原諒，這讓網友感嘆真的太傻了，不過兩性專家御姊愛則認為「鄭秀文是很聰明的」，因為有時「引爆點」反而是轉機。

根據《ETtoday星光雲》報導，兩性專家御姊愛表示看到鄭秀文選擇原諒，起初只能說不可置信，但發現她決定再給對方機會，並且相信經歷這段低潮後，婚姻絕對會再回到正軌，至於鄭秀文選擇原諒被外界直呼太傻，御姊愛則認為她非但不笨還非常聰明，因為在一片撻伐聲浪中，她仍舊保持理性思考，冷靜思考兩人的關係，不會因為一時氣憤做出情緒化決定，畢竟憤怒下分手才是笨的，因為沒弄清楚原委及原因就匆促做決定。

鄭秀文選擇原諒被笑傻，兩性專家御姊愛則認為「鄭秀文很聰明」。(圖/MissAnita 御姊愛臉書)

此外御姊愛認為伴侶間的「引爆點」，往往促成溝通的橋梁，不管男生或女生外遇劈腿前，總是不知道對方心裡想法，得等遇到爆發點才有機會談開，也才知道彼此「徵結點」在哪，此外御姊愛也認為許志安絕不會再次出軌，畢竟這次到了身敗名裂的狀態，鄭秀文也選擇在此刻選擇原諒，諒他也不敢再有第二次了

(中時電子報)