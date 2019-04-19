目前跟籃網在季後賽首輪打成1平的七六人，19日來到紐約客場第3戰賽前傳出噩耗，明星中鋒恩比德將因左膝痠痛宣告缺陣，改由孟羅取代他的先發位置，也就代表班西蒙斯、吉米巴特勒兩名七六人主力必須扛下更多進攻重擔！

恩比德在前兩場季後賽平均拿下22.5分、12.5籃板、2.5助攻與2.5火鍋，可見他在七六人攻守兩端重要性多大，不過他在例行賽尾聲就傳出膝蓋傷勢，七六人雖刻意讓他休兵，如今看來似乎效果不大，接著就看他還需休息多久了。

先前在第2戰賽後，恩比德受訪時「疑似」對自己被吹一級惡性犯規感到不以為然，故意用狂笑嘲諷對方太軟，可是他在19日公開澄清，自己會那樣狂笑，主要是被班西蒙斯的搞笑舉動激起，而非針對籃網中鋒賈萊特艾倫。

「或許我應該為了那次犯規而被驅逐出場，那次犯規很糟糕，」恩比德說，「我在肘擊艾倫之後，在場上跟他道過好幾次歉，甚至賽後也傳了簡訊，跟荷利斯傑佛生表達歉意。」但在打完人後再道歉，恩比德的作法仍受不小爭議。

(中時電子報)