總統蔡英文日前在臉書喊出新口號「這是一場捍衛執政價值的選擇!」前立委蔡正元在臉書嗆蔡英文又拋文青口號「沒有威望，哪來價值?」並說蔡英文一路從「台灣價值」喊到「進步價值」再喊「執政價值」，這麼多「價值」，就是沒有一項有價值!

為了民進黨初選爭議，總統蔡英文日前在臉書喊出新口號「這是一場捍衛執政價值的選擇!」並說，執政，是為了台灣前途的堅持，為了改革理念的實現。「從做總統第一天我知道，這條路會很艱辛，我一定遍體鱗傷。我的傷口，當然是國民黨和反對者攻擊的破口」，但是如果大家一起來捍衛執政的價值，歷史將會證明，因為堅持改革和主權，現在的傷口，將是未來公道評價的勳章。這場初選，應該是「捍衛執政價值」的選擇，而不是「自我否定執政」的選擇。

蔡正元在臉書嗆蔡英文「沒有威望，哪來價值?」並說，蔡英文又拋出文青口號，上次的口號是「台灣價值」，後來的口號是「進步價值」，最新的口號是「執政價值」。

蔡正元驚呼，哇！好多的「價值」，就是沒有一項有價值。「台灣價值」是用來欺負柯文哲；「執政價值」是用來欺負賴清德。蔡英文搞不清楚的是，她執政快三年，沒有一項政績有價值。卻高喊讓投票給她的選民嘔吐不停的「執政價值」!

蔡正元酸，蔡英文本來以爲可以靠美國一些小咖角色，打打美國台灣牌，讓中國大陸發發脾氣，就可以當上史上最老的辣台妹，繼續享受掌權又濫權的美夢。

他說，現在蔡英文的美夢成空了，郭台銘參選又布好局，將在下個月去見川普，蔡英文的美國牌再怎麼玩，都玩不過郭台銘的川普牌；蔡英文想激怒中國大陸，也玩不過郭台銘的習近平牌。蔡英文繼續執政，台灣年輕酸民只好準備掃把!蔡英文若再不跟賴清德妥協，再玩一些有的沒的，蔡英文的執政不只沒價值，還快就會被丟進亂葬崗!蔡英文要面臨的命運，不只是被選民唾棄，更會成爲民進黨的罪人!

網友留言「 執政價值值多少錢？有比海角七億多嗎？」、「可能有喔 8800億耶 裡面有多少油水誰知道...」、「錢坑法案的負價值更可怕」、「她還有經典語～普世價值」、「黑機關的價值 酬庸的價值 政治分贓的價值」。

(中時電子報)