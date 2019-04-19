空姐網紅天菜娘娘（右）在YouTube分享一段故事，即前同事空姐在國外與「姦屍癖」外國男子滾床戰後，染上活人身上沒有的病茵。（圖／翻攝自YouTube)

艷遇的背後總是暗藏危機！空姐網紅「天菜娘娘」日前在YouTube頻道分享一段號稱「比鬼故事驚悚」的故事，事發在2012年，當時一名空姐同事飛到紐約時，在夜店與一名外國男子看對眼，邀請對方到她住的飯店，經過一夜翻雲覆雨後，同事在回程的飛機上嘴巴開始潰爛，嚇的回到香港就趕緊去看醫生，經採集嘴巴組織，竟發現「活人身上找不到的病菌」。

空姐與洋男一夜情，感染「死人病茵」嘴全爛。

醫生找到同事嘴爛的原因後，緊張的追問到底怎麼一回事，空姐才說出與陌生人上床，更恐怖的是。警方調查發現，這名洋男常在夜店找單身女子下手，殺了人之後再姦屍，而且還會反覆多次，是有「姦屍癖」的殺人犯，所以空姐差點客死他鄉，成了這名變態洋男的收藏品。

還好空姐沒有受邀到洋男的住處，且床戰單時也有戴保險套，才不至於讓下體也感染「死人細菌」。天菜娘娘藉此例呼籲大家，不管做什麼開心的事，一定要好好保護自己。

(中時電子報)