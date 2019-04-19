大聯盟開季至今，太空人(美西)、印地安人(美中)、費城人(國東)、釀酒人(國中)、道奇(國西)，各區龍頭逐漸歸位，唯有堂堂衛冕軍紅襪正在美聯東區墊底(6勝13敗)。左投普萊斯(David Price)擔憂如果情況再沒有好轉，自己在紅襪的時日就不會太長了，「我們可能都會被賣。」

普萊斯告訴《波士頓環球報》說：「我們再不好好打，馬丁尼茲(J.D. Martinez)可能被賣，貝茲(Mookie Betts)可能被賣，我自己可能被賣。而且我們的農場管理還被評為全聯盟最爛的。」普萊斯批評紅襪球團為了擠滿大聯盟陣容，不惜出清有潛力的新秀。

頭號戰將貝茲明年季外投入自由市場，主砲馬丁尼茲今年10月可逃脫，若紅襪季中失去爭冠實力，賣掉這兩人換取新秀亦是很合理的。貝茲去年勇摘美聯MVP，本季卻陷入前所未見的打擊低潮，19場比賽打擊率0.200、長打率0.371、攻擊指數0.676，「我無法接受自己的狀態。」

反觀去年跟貝茲爭奪MVP的天使隊卓奧特(Mike Trout)愈打愈猛，打擊率0.366、長打率0.780、攻擊指數1.352都遠遠把貝茲甩在後頭。總教練柯拉(Alex Cora)也只能保持樂觀，相信貝茲和紅襪都能夠找回狀態。如果找不回來呢？那麻煩就大了。

(中時電子報)