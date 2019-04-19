圓山飯店俄羅斯美食節中〈煙燻 鮭魚沙拉〉中的鮭魚，是廚師們自己煙燻的。（圖／姚舜）

〈俄羅斯開口餡餅〉傳統會有各種內餡，這回圓山俄羅斯美食節主廚包的內餡是雪白的魚肉。（圖／姚舜）

台北圓山飯店自舉辦「俄羅斯美食文化節」，請到位在北極圈內的摩爾曼斯克Eco Home Hotel的女主廚Iuliia Kulagina（中） 領軍客座，在〈松鶴廳〉自助餐廳獻藝。（圖／姚舜）

生活在北極圈的人如何解決民生問題？極地住民平常都吃啥？台北圓山飯店請到俄羅斯摩爾曼斯克（Murmamsk）的Eco Home Hotel飯店的廚藝團隊獻藝，自4月19日起至4月28日在館內〈松鶴廳〉自助餐廳舉辦「俄羅斯美食文化節」，食饕與吃貨就可以嘗到「極地美食」。因為，有「極北之都」之稱的摩爾曼斯克，不僅是俄羅斯北邊最大城市，也是北極圈內最大的城市，生活在天寒地凍的環境中，當地人到底吃啥？當地有美食嗎？不僅讓人好奇，其實也是這次俄羅斯美食節的賣點與亮點。

〈烏哈湯〉是非常傳統的俄羅斯北方湯品，這回台北圓山俄羅斯美食節，主廚刻意用了2種魚肉入饌表現。（圖／姚舜）

用鯡魚肉、紅蘿蔔、馬鈴薯與洋蔥層層堆疊的〈甜菜根鯡魚沙拉〉，形色味皆很誘人，又稱「空著皮草的鯡魚」。（圖／姚舜）

鹿肉和魚，是我們主要食材，而且我們當地的鹿肉和魚肉世界一流」，來自摩爾曼斯克Eco Home的女主廚Iuliia Kulagina自豪的表示。她沒說謊，雖然，摩爾曼斯克雖位在北極圈內，也雖然，雖然摩爾曼斯克每年有2個月「永夜」，但當地生活其實不苦，且受惠於墨西哥灣暖流，港口終年不凍，仍有許多食材可供入饌料理，其中鹿肉和魚就是最重要的食材。

極地住民料理鹿肉傳統都很單簡，是水煮就是燒烤，台北圓山俄羅斯美食節中的〈珍珠米燉鹿肉〉則較精緻。（圖／姚舜）

俄羅斯一部份的領土都位在北極圈內，當地住著不同族裔的少數民族，為了生存，他們不只必須跟大自然博鬥，也有一套謀生技能。養鹿，就是極地住民的主要經濟來源，鹿肉也是重要食材。

家中有「毛小孩」的人泰半知道，鹿肉是高級肉品食材，鹿肉的肉質緊實但口感卻細嫩，結締組織少，很容易咀嚼。最重要的是，鹿肉蛋白質與脂肪含量豐富，且很容易被人體消化吸收。「吃鹿肉可補充營養」，Iuliia Kulagina表示，因為日照不夠，吃鹿肉是摩爾曼斯克居民補充維他命的重要來源。Iuliia Kulagina說，俄羅斯人在咳嗽或是小感冒的時候也會吃鹿肉，或是用來招待客人，

極地居民烹調鹿肉多數很簡單，水煮、燒烤就是一道菜。摩爾曼斯克則有餐廳供應鹿肉排，像牛排一樣呈盤上桌。這回在台北圓山飯店，俄羅斯廚藝團隊作的是〈珍珠麥燉鹿肉〉，鹿肉燉煮後切成小丁與珍珠麥一起拌炒成菜。這採訪時，珍珠麥還未到，主廚用薏仁替代，依然還好吃。

〈俄羅斯騎兵沙拉〉中廚師用俄羅斯人家家戶戶都有的醃漬小黃瓜，為沙拉中的雞胸肉提味。（圖／姚舜）

享用俄羅斯傳統〈迎賓式麵包〉，傳統會用鹽巴提味。（圖／姚舜）

美女、伏特加、魚子醬是「俄羅斯三寶」，摩爾曼斯克是俄羅斯最大的深海魚捕撈基地。當地並出產著世界上最奢侈的魚子醬，黑色透亮的魚子醬，價格非常昂貴，是頂級「黑金食材」。不過，圓山俄羅斯美食節沒有用魚子醬入饌菜式，不知道是太貴，還是他們對摩爾曼斯克的認識不足。所幸，菜單中仍有美味魚餚。

魚肉、鮭魚、鯡魚、鱈魚，還有鯨魚，是極地住民補充蛋白質來源的重要食材，這回在台北圓山飯店俄羅斯美食節中，來自俄羅斯的廚團就以不同魚肉演繹出多道俄羅斯北方傳統食物。

〈烏哈湯〉是一道自六世紀即出現的節慶美食，是俄羅斯很經典的北方魚湯。主廚用了鮭魚和鱈魚兩種魚表現，魚肉和魚骨加了洋蔥、胡蘿蔔、月桂葉一起熬煮湯頭，非常鮮美。〈俄式北方餡餅〉看起像麵包，口感似布里歐許，內餡是雪白的鱈魚肉，傳統是當下酒菜。女廚說，早年物資較缺乏，為了不浪費食材，所以任何吃不完的食材都可入餡。

大大圓圓的〈俄羅斯迎賓麵包〉，外層表面有不同紋飾，這種麵包最常出現在婚禮中。（圖／姚舜）

〈甜菜根鯡魚沙拉〉直譯菜名為「穿著皮草的鯡魚」，鯡魚肉、紅蘿蔔丁、馬鈴薯丁與洋蔥、蛋碎層層疊疊，最上層用甜菜根美乃滋置頂，形色頗食尚。

酸黃瓜也是俄羅斯名菜？是的！俄羅斯家家戶戶都會準備酸黃瓜，這回俄羅斯美食節中有一道菜〈俄式騎兵沙拉〉，就用了酸黃瓜拌在沙拉中提味並增加口感。至於雞肉跟騎兵有什麼關係？女廚說部隊常常移防，就地取材，最常用的就是雞肉。

看起來像麵包，吃起來口感像布里歐許，這是俄羅斯傳統北方餡餅。（圖／姚舜）

為迎接俄羅斯皇家航空直飛航班於5月底開航，台北圓山俄羅斯美食節期間，到〈松鶴餐廳〉享用午或晚餐就有機會抽中台北-莫斯科雙人來回機票。另外俄羅斯國家級的舞團Russian Mosaic22位舞者，活動期間每日會有3場演出。

(工商 )