眼見自己好友老虎伍茲相隔11年奇蹟般再次拿下美國高球名人賽冠軍，「飛人」喬丹接受《The Athletic》訪問表示，雖然他曾退休後復出幫助公牛3連霸，卻沒法跟伍茲相提並論，「伍茲這次的奪冠，才是史上最偉大的復出後奪冠！」

「我有兩年時間去打了棒球，卻沒法跟伍茲相比，」喬丹說，「我很確定的是，他有過自我懷疑，不斷問過自己是否能夠回歸，而他必須付出更多努力，他改變了自己打法、改變了心態，對我來說，這是我見過最偉大的復出後奪冠。」

伍茲早年高球生涯相當輝煌，但在2009年偷情後被老婆發生，更發生嚴重車禍，他仍選擇傷癒復出，隨後持續經歷包含膝蓋、腳跟、背部等傷勢，更動過幾次手術，卻都無法擊倒他，如今更在名人賽上演奇蹟封王，這故事也太戲劇化了。

「我從沒想過伍茲能夠恢復，他自己肯定也沒想過，」喬丹說，「但他做到了，其他人都沒想過他能回歸，他可能是唯一始終相信自己的人，這是重大成就，對我而言，這太不可思議，可能精神上可以，但身體上仍須面對各種難題。」

「有太多人懷疑伍茲，除了克服身體上的困難，他更克服不少精神上的難關，我在電視上看到不少人跟他祝福，卻也給他許多負面評價，這是他必須處理的，」喬丹說，「我們每個人都會犯錯，但對他而言，這比任何人想像的還要困難。」

(中時電子報)