高雄市農業局長吳芳銘。(翻攝吳芳銘臉書）

高雄市長韓國瑜上任後走訪星馬、大陸推銷農產品，拿下數十億訂單，竟遭農委會酸農產品銷售不能過於集中單一市場，高雄市政府公布最新數字，今年1月至4月14日止，高雄農產品外銷量4603噸，產值1億2千多萬元，外產國別中國大陸、日本、新加坡。

高雄市長韓國瑜上任後，出訪星馬，拿下億元訂單後，再赴大陸搶下4、50億元訂單，對此，農委會說，韓國瑜拿下的訂單，是MOU備忘錄，不一定能全部吃下；主委陳吉仲在臉書上表示，我們的農產貿易不能依賴大陸單一市場。

高雄市農業局長吳芳銘在臉書發文說，統計今年1月1日至4月14日止，高雄果品外銷量達4603公噸、產值1億2千665.3萬元。高雄市農產外銷國別，包括中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞、香港、加拿大和中東等地。

吳芳銘在臉書上的此一發文，證明了高雄農產品並非只銷到大陸，連日本、新加坡、馬來西亞、香港、加拿大和中東等地，都可看到買到高雄的鳳梨、芭樂，而且無論銷量及產值都在成長。

(中時電子報)