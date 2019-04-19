火金姑滿天飛！一閃一閃亮晶晶！一年一度的賞螢季又到了，新北市農業局在官網整理全市58處賞螢地點，並結合各區公所、客家事務局及教育局所舉辦的賞螢活動，提供「新北市賞螢全攻略」，讓您秒懂新北市賞螢點。

文山農場螢火蟲。（新北市農業局提供）

自4月20日起，土城、三峽、烏來及坪林等區公所將陸續辦理賞螢活動，新店銀河社區、平溪紫東社區、貢寮龍崗社區、文山農場、和美山、華梵大學及雲仙樂園等也有賞螢導覽；客家事務局亦有辦理日賞桐花夜賞螢活動，而教育局「遊」我做主-歡樂兒童月系列活動，則於本市15間國小相繼舉辦賞螢祭。

和美山賞螢照。（張聖賢攝）

農業局長李玟表示，螢火蟲是重要生態環境指標之一，因此農業局持續推動友善田園區域計畫，以友善耕作的永續經營方式，維護螢火蟲棲地，使石門嵩山社區、三芝共榮及安康社區、五股綠竹社區等農再社區螢光點點，更使全市超過一半以上行政區有賞螢景點，也讓許多曾消失於田野中的美麗動植物再現蹤跡。

農業局指出此時常見螢火蟲種類為黃緣螢、端黑螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢等，民眾在夜晚賞螢時要謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。倘攜帶手電筒，則要以紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動。賞螢期間也要注意自身安全，最好結伴同行，避免發生意外。螢火蟲保育需要大家共同努力，每年才能欣賞與螢共行的美景。

(中時電子報)