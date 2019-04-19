台中市大肚區一處移工宿舍常傳出異味，警方獲報後鎖定追蹤，發現來台灣工作，逃逸多年綽號「大當」的印尼籍移工當起藥頭，一開始免費提供毒品予同鄉「小黑」成癮後，再高價販賣賺取暴利，台中市警局第六分局工業區派出所與台中市移民署專勤隊第五分隊合作偵查，在沙田路上的移工宿舍內逮捕到案。

警方發現逃逸移工淪為藥頭，提供毒品給合法移工，賺取金錢或謀取棲身之所，衍生出許多社會治安問題。

台中專勤隊不定時清查轄區的外勞宿舍，警方根據線報與專勤隊合作，將出入頻繁及附近居民反應時常傳出異味的地點，列為查緝毒品工作的重點，鎖定追蹤後再直搗黃龍。

警第六分局工業區派出所警員廖述同、羅郁智與台中市移民署專勤隊第五分隊合作偵查，在大肚區沙田路上的移工宿舍內，發現印尼籍移工「小黑」住處，毒品吸食器就大剌剌的放在茶几上，經警方查看發現散落一地的毒品分裝袋及毒品安非他命，現場雜亂不堪。

精神恍惚的「小黑」向警方供稱，「大當」在其住處2樓，警方快速逮捕供毒的藥頭「大當」，經採集其2人尿液檢驗後，呈現陽性反應，全案依《毒品危害防制條例》移送偵辦。

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(中時 )