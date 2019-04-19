高雄市長韓國瑜（左）18日返抵國門，由於接機民眾過於熱情，場面一度混亂失控，在警方開道護送下，韓國瑜緊摟著妻子李佳芬（右）快步離開機場。（范揚光攝）

高雄市長韓國瑜剛結束美國行程返台，他昨天也在臉書發表美國行的感想，說一路上收穫滿滿震撼，但最讓他震撼的一點，不是美國的地大物博、不是哈佛與史丹佛的淵博巍峨等，而是一路上海外僑胞們熱血沸騰的人海旗海歡呼海!韓說，僑胞的激動澎湃不是因為他，而是看過世界之大，對於娘家台灣的未來滿懷憂慮，到了猶如滔滔江水、已近潰堤的地步。

剛結束訪美行程返台的高雄市長韓國瑜，昨在臉書發表這次的感想。他說「今天美國行圓滿結束，一路上我收穫了滿滿的震撼。」而其中最讓他震撼的，不是美國的地大物博、不是哈佛與史丹佛的淵博巍峨、不是高科技產業的尖端超前，而是一路上海外僑胞們熱血沸騰的人海旗海歡呼海。

韓國瑜說「我充滿感謝也充滿感慨，如同我在演講中分享的，我很明白韓流的興起，無關我個人，只是民心思變、民智覺醒；我也明白這些僑胞朋友們的激動澎湃，不是為了我這個土包子賣菜郎，而是他們對於娘家台灣的未來滿懷憂慮到了猶如滔滔江水、已近潰堤的地步，正因為僑胞們走過大江南北、看過世界之大，所以更清楚台灣這20多年來空轉虛耗、對立腐敗的禍國殃民。」

他請各位僑胞們不要太過憂慮，2018台灣人民已經覺醒，2020也請各位回到娘家，為中華民國的生死存亡投下您神聖的一票。並說，再次感謝各位僑胞鄉親們對高雄的支持、對台灣的牽掛，無論天涯海角，讓我們一起繼續為這座城市、這片土地與這面國旗，不忘初心、努力當下、創造未來。

這篇發文底下韓國瑜還留言「你們的支持我都知道也很感動，所以每次有公開活動都希望能夠盡量滿足每個人，由衷感謝。」又說「 謝謝大家的留言！」再三表達對韓粉的謝意。資深媒體人黃暐瀚也說「複雜的腦、單純的心!市長，辛苦了～ 加油！」

(中時電子報)