《紐約每日新聞》記者薛爾登19日驚爆，七六人總管布蘭德曾在今年交易截止日前，想把班西蒙斯交易出去，理由是他太難執教，且是一名只會打例行賽的平凡球員，七六人高層卻在第一時間反駁這是假新聞，更怒罵薛爾登是垃圾。

根據薛爾登爆料內容，布蘭德在今年交易截止日前，曾跟七六人老闆賈許哈里斯建議交易班西蒙斯，因為布蘭德認為他太難執教，投籃欠佳問題更在季後賽完全曝露出來，然後這項提議馬上遭哈里斯否決，更強調班西蒙斯屬於非賣品。

沒想到薛爾登才剛爆料，七六人副總裁蕭勒隨即出面澄清，「這是我在這項運動從業十幾年來，所見過最不負責任爆料之一，除了不符事實，故事內容完全編造，他所引用的內容更從未發生過，這新聞完全就是一堆熱氣騰騰的垃圾。」

只是班西蒙斯投籃手感欠佳問題，確實成為他的最大弱點，籃網球迷更在19日賽前，在場外貼出尋人啟事，除了寫著「你有看到他的跳投嗎？」，標註的賞金2662萬美元，剛好就是班西蒙斯新秀合約數字，嘲諷他不會投籃意味十足。

As seen outside Barclays Center 👀



📷: @APOOCH pic.twitter.com/pNu2d3O1VS — The Crossover (@TheCrossover) 2019年4月18日

(中時電子報)