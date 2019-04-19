蔡英文總統今接受電台訪問解釋自己民調低的原因表示，「我的民調就是我的執政，我一定會受傷」，代表人一定會受傷，有傷口，也是因為執政或是對手造成，這傷口若團結一定會復原，如是「自己在傷口上灑鹽，復原速度會很慢」，希望趕快癒合，讓人民感受到執政績效。

被問到誰在傷口上灑鹽？她說，民進黨是民主政黨，支持者對民進黨執政績效、步調、節奏有不滿意，選擇採取批判、攻擊角度，也有一些人採取理解態度，但這是一個群體集結的政治力量，「若大家都各自堅持己見，認為自己才是對的，傷口癒合都不會太快」。

總統也向對手前行政院長賴清德喊話，對支持者都有一份責任，大家要共同努力，「不要讓我們支持者太焦慮」。

總統今受訪被問到，媒體形容蔡賴是「金孫與媳婦」，貼切嗎？他說，自己2008當主席才加入民進黨二、三年，確實有艱辛一面，到現在有實踐機會，「我覺得不管是媳婦還是金孫，家和萬事興」。

被問到家和萬事興，蔡賴有合作空間？她說，「什麼事都有可能」，但重要就是要大家一起打拼，民進黨最大資產就是支持者，促成團結及再起的都是支持者，她知道支持者最近很焦慮，煩惱民進黨這次是否度過這個考驗，政治人物都有一份責任感，「也拜託支持者，共同造成一個情勢，讓黨團結，力量凝聚往前走」，團結聲音很大，多數都認為力量不要分散，要集結。

被問到，賴堅持走完初選？她說，所謂團結，是否有些事要堅持到底，在團結利益情況下，是否要再考慮一下，初選還有一個重要機制是協調，五人小組成員在黨都很有影響力及敬重的人，希望在協調過程中大家共同努力，最近黨都在處理立委的事，「希望總統這一局，五人小組跟黨要多花一點心力」。

是否會再和賴清德見面？她說，若有必要當然可以，主要還是聽五人小組對整個情勢判斷、需求做決定。

被問到，總統認為每個人做適當妥協？總統說，「對」；主持人追問，總統你自己呢？她說，總統必須關照不只是民進黨支持者也要觀照全局，若支持者無法理解、不能接受，那總統會腹背受敵，倒不一定是射箭，但前後都有壓力。

若非走到民調不可？總統說，相信黨的群體，大家會找出適當解決此問題的方法，「我、賴、還有黨、支持者等群體都要努力成就這一局」，民調不是重點，是否有意志力把這一局做到完美、凝聚力量。

被問到賴清德登記參選一事，何時知道？她說，說了多次團結，

前一天很晚，菊姐打電話給告知，可能會有這一件事，沒想到隔天（賴）就去登記，確實有些意外；有被突襲感覺？她說，就是意外的意思。

(中時 )