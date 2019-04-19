從故宮到動物園，看古物、和動物近距離接觸好樂活！台北市立動物園和國立故宮博物院將於4月20日（六）舉辦「歡迎光臨故宮X動物園- Kids Power Maker兒童藝享創作課程」，先從認識故宮文物裡的動物形象出發，結合有趣的文物導賞課程以及DIY。緊接到動物園，讓學員們可以親自和古文物裡提到的野生動物面對面外，更安排學員進入兒童動物區的動物廚房，親自動動手，體驗一下動物保育員每天都是如何照顧動物們的日常生活。

課程上課情形。（國立故宮博物院提供）

國立故宮博物院每年都會安排一個主題內容，舉辦為期六週的兒童創意課程，深獲觀眾好評。這次透過動物園主題，並分為「傳說中的動物」、「地上走的」、「天上飛的」子題課程，課堂中，學員們除了睜大雙眼，豎起耳朵仔細聽著老師講授豐富有趣的上課內容外，最讓人期待的，還是能夠親自動動手創作。本週六（4/20）在台北市立動物園進行的課程，除了以認識動物園及動物保育為主軸外，更有機會化身小小動物保育員，學習如何照顧園區裡的動物，感受一場特別的體驗課程。

羊駝開心享用百幕達乾草。（台北市立動物園提供）

活動中，學員們先認識動物園保育員的工作內容，立刻能聯想到上課曾看到的故宮院藏《唐韓幹牧馬圖》以及《清郎世寧 百駿圖》中出現的「奚官」身影，將古今「動物保育員」工作內容一一對照，原來，在古時候的動物保育員，可是有「官位」的呢！至於親自動手操作動物膳食的準備課程後，相信大家就能更深刻感受到，想照顧好野生動物，還真是一門大學問呢！

每天提供給動物的菜色十分豐富。（台北市立動物園提供）

透過曾為孩子報名課程的家長表示，孩子從一年級開始，每年參加故宮安排的兒童課程，從一開始排斥上課，到後來能夠在親友面前主動介紹自己喜愛的故宮文物，並要求爸爸媽媽要時常帶著他去逛博物館；而已經上國中的姐姐也因為曾參與故宮課程，對於學校語文、社會等課程的掌握，更是駕輕就熟。

家驢享用切成一段一段的青牧草。（台北市立動物園提供）

家長孩童創作作品（左）、導盲犬體驗課程（右）。（國立故宮博物院提供）

為了讓非大台北地區的孩子也能夠參與體驗，台北市立動物園和國立故宮博物院特別在今年暑假期間，推出兩梯次的暑期密集班，只要家中有即將升小一到升七年級的孩子，都歡迎踴躍報名參加。

(中時電子報)