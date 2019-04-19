陸自製航母與海軍陸戰隊

從2017年起，網上就盛傳解放軍海軍陸戰隊將擴編。而在海軍4月23日即將迎接成立70周年紀念之際，官媒央視證實了這消息。

據《觀察者網》19日報導，「政知見」公眾號（bqzhengzhiju）披露，央視17日曝光了解放軍首艘自製航母002艦第5次海試的畫面，其中多個航母內景畫面首度曝光。而引人關注的是，央視節目中除了披露002艦海試的內容外，在結尾提及「兩棲作戰力量由兵種轉向全面發展，陸戰隊擴編成軍，一系列轉型之舉，讓兵種搭配、職能分配更加合理」。

「政知見」指出，雖然解放軍海軍陸戰隊擴編改革的傳聞不絕於耳，但官方報導採用「擴編成軍」的說法當屬首次。分析認為，這是對解放軍海軍陸戰隊擴編成軍最正面，也最權威的證實。

解放軍海軍陸戰隊進行反恐演練的畫面。（央視）

香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平告訴「政知見」，海軍陸戰隊主要是執行登陸作戰，島礁作戰與島嶼攻防戰等特種作戰任務。由於他們肩負的任務複雜艱險，因此實質上扮演的是特種兵的角色。

解放軍海軍陸戰隊自1953年組建陸戰第1 團，1980年5月成立陸戰第1旅以來，目前已發展成由陸戰步兵、兩棲裝甲兵、炮兵、防空兵、工程兵、通信兵、防化兵，兩棲偵查兵和各種勤務保障分隊等組成的綜合兩棲作戰力量，可單獨或配合其他軍兵種登陸作戰，或參加海軍基地、港口、島嶼的防禦作戰及特種機動作戰等。

宋忠平指出，在日益複雜的任務下，目前海軍陸戰隊所要求的，應該兼具海陸空三棲作戰素質與投送能力。然而，他強調，美國陸戰隊雖然也被冠以「海軍」之名，但卻是美國5大軍種中獨立的兩棲作戰力量，並不隸屬海軍。而與美軍不同的是，解放軍海軍陸戰隊雖擴編，但仍是隸屬解放軍海軍之下的兵種，並非獨立的軍種。

宋忠平說，解放軍海軍陸戰隊遠比美國規模小。包括1個預備役師在內，美國海軍陸戰隊下轄4個師，其中3個陸戰師就多達15萬人，而整個陸戰隊人數則超過20萬。一旦執行海外作戰任務，他們會比陸軍發揮更大作用，而且機動作戰能力、三棲作戰能力都非常強。

而解放軍為何要擴編海軍陸戰隊，宋忠平認為，根本原因在於中方所面臨的傳統或非傳統威脅有增無減，一方面島礁爭端都涉及兩棲作戰與島礁攻防等任務。而另外一方面，目前各國海軍陸戰隊除了擔負兩棲作戰任務外，還要擔負隨艦安保、駐外使領館安保，甚至是反恐等任務。

然而，無論從軍事鬥爭準備，還是從反恐作戰任務角度來看，目前解放軍陸戰隊的規模都遠不足以擔負如此繁重、嚴峻的任務。

不過，目前解放軍海軍陸戰隊的具體規模，還有擴編後的規模都無從查證。據華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）2月在《中國簡報》指出，解放軍陸戰隊將由原先的兩個旅，擴編為8個旅，而總員額可能達到4萬人，同時任務範圍也將擴大。

(中時電子報)