2019.04.18新聞深喉嚨 王牌對尬「誰是最強棒」？韓「勝郭2.5%」KMT「怎出牌」？

高雄市長韓國瑜將「韓流」力道推至最高峰，不僅國內韓粉沸騰，國外僑胞更是激昂。外界也普遍認為，韓是藍綠唯一能勝台北市長柯文哲的人，眼看2020極可能就要帶領國民黨重返執政，鴻海集團董事長郭台銘卻拋下「媽祖託夢」參選震撼彈，獲頒國民黨榮譽狀！知名學者賴岳謙怒吼：「我覺得這個就對於孫運璿先生有很大的侮辱！」

賴岳謙上節目《新聞深喉嚨》表示：「你頒發他一個榮譽狀，所有的輿論我們看到，絕大部分的輿論含藍營媒體的輿論，都認為這是在幫郭台銘解套，在幫他解套！換言之也就是說，你給他榮譽狀的目的，是幫郭台銘解套！郭台銘的榮譽狀裡面，三個理由：第一個，創業有成；第二個，借錢給國民黨周轉；第三個，黨齡50年，這樣子就構成榮譽狀！哇！如果這3個理由可以構成榮譽狀的話，那太多人可以拿到這個榮譽狀了！」

賴岳謙更火力全開砲轟：「我覺得這個就對於孫運璿先生有很大的侮辱！孫運璿為台灣拚了命，拚到什麼程度？一生清廉、戮力從公！在任內的時候工作中中風，我們都感覺到很痛苦！也就是，我們叫做『永遠的孫院長』，他才換得一個國民黨得榮譽狀；而這3個理由，就可以換一個國民黨的榮譽狀，那我覺得這個國民黨的榮譽狀……榮譽耶！榮譽狀可以是創業有成、給國民黨錢周轉，然後黨齡50年！這樣就是一個榮譽狀！」

此外，賴岳謙質疑道：「我就要問一個問題了，因為選戰還沒開打，2012年的時候，郭台銘那時候要到台北縣去投資，他就很生氣，他說：『我打電話給蘇貞昌，找了他6小時找不到；蘇貞昌要找我政治捐獻的時候，5分鐘我就給他回電了！』大家會問，2012年總統大選在即，蘇貞昌要跟郭台銘政治捐獻，郭台銘捐了多少錢給蘇貞昌來跟國民黨競爭？這樣的一個情形下的時候，郭台銘捐了多少錢給國民黨的對手，來跟國民黨競選？榮譽狀的標準原來是──捐錢給對方，來去打我國民黨的候選人，這個人也可以得到榮譽狀！」

不僅如此，賴岳謙另指出：「而且他(指郭台銘)在2016年的時候，攻擊朱立倫，他說朱立倫遠不如蘇貞昌！憑什麼還滿腦子在肖想下一個總統大位？他也是這樣直接攻擊朱立倫！所以我的意思是，選戰還沒開打，那麼從他過去的講話，還沒開始挖出來！目前已經可以馬上看出來的，就是這些數據了！以後要挖的東西，實在是太多了！一個一個一個挖出來！這個選戰還要怎麼打？所以我個人是認為，目前的整個動作，我感覺、我自己主觀的感覺，我覺得是在卡韓！」

(中時電子報)