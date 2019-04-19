早餐吃什麼最健康是大家每天煩惱的問題，一個日本節目訪問許多位高齡者，介紹他們的早餐都愛吃些什麼。其中統整了控血糖早餐「七分白米配海苔」、防骨鬆早餐「牛奶納豆飯」以及降血壓早餐「富含鉀的食物」3種吃法。

●控血糖早餐：七分白米&海苔

早安健康報導，七分白米是指磨去70%米糠，保留一些胚芽與糠層，比白米健康、又不像糙米這麼難吞，可以吃到較多纖維和營養素。一位101歲的婦人因為每天吃七分白米配海苔，不但沒有失智症，還能獨自出門購物，每天彈30分鐘鋼琴。

日本京都光華女子大學健康科學部教授廣田孝子表示，七分白米和海苔膳食纖維豐富，消化慢、可抑制腸道吸收糖分、避免飯後血糖急速上升，是長壽的秘訣。

●防骨質疏鬆早餐：牛奶納豆飯

節目中介紹了一位90歲女性，骨質密度始終維持健康等級，原因在每天早餐都吃「牛奶納豆飯」，攝取豐富的鈣質、維生素K，幫助擁有良好骨質。若不敢吃納豆的人，可以選擇富含維生素K的豆漿替代，維持骨骼健康。

●控制血壓早餐：富含鉀的食物

這一對夫婦男性101歲、女性95歲，早餐吃得超級豐盛，有飯、納豆、梅干、各種白菜、白蘿蔔、小黃瓜等蔬菜漬物，以及菠菜、海帶芽、鮭魚、料很多的味增湯等。讓他們身強體壯，年紀近百歲還能每天耕田5小時。

廣田孝子說，這對夫妻吃得早餐含有豐富的鉀，能控制血壓，但鉀會溶在湯汁中，建議用蒸的，或是煮味噌湯喝。

(中時電子報)