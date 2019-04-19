高雄一名16歲高中少女小文（化名）2016年8月8日在埤北路蓄水池旁玩手機時，被騎車的張姓男子搭訕後，以暴力逼迫「「要不要去其他地方做愛？妳敢反抗，我就殺了妳」，小美因害怕遭遇不測，只能乖乖配合，不過路途中不斷用Line在多人的班級群組內求救說：「救我」、「我要被強姦了拜託快來救我」、「快搜尋車牌號碼」、「這邊是荒郊野外」、「拜託了不要廢話直接報警」，不料被同學當成是玩笑，最後話語停在「被上了」結束，導致被性侵得逞。高雄法院審理後對張男依故意對少年犯「強制性交罪」，重判7年有期徒刑。

張男在法庭上否認犯行，辯稱，他到小文心情不好才上前關心，詢問對方是否要發生關係後，對方先拒絕，後改口答應；且小文路途中可以逃跑卻沒有。

法官認為，小文若是答應張男，便不會以髮圈沾染對方的精液蒐證、發訊息求救，還拍下張的車牌號碼，這些都有違常理。且小文害怕為求自保選擇配合、發求救訊息與蒐證，都可看出並非自願，加上張男是猥褻、強制性交等罪的累犯，因此依故意對少年犯「強制性交罪」重判其7年有期徒刑。

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(中時電子報)