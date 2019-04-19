鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選，蔡英文總統今接受電台專訪被問到，郭曾和川普、習近平見面；總統說，「如果純粹只是企業經營者，沒有政治負擔，見面不是難事吧？」因為各國的領導人都希望有更多的投資在自己的國家。有了政治性角色，困難度是非常非常高的。

被問到，郭曾說「民主不能當飯吃」；總統說，「沒有民主，恐怕我們的國家與社會就會倒退了罷？有網友說過，沒有民主，只能要飯吃。這句話說的比較極端點」。

蔡英文也暗批郭台銘說，「或許有人覺得最大的國防就是和平，我覺得那個邏輯應該是國防是和平最大的保障」。

對於2020年總統所要面對的挑戰，總統說，韓國瑜說就是「捍衛中華民國」，「但捍衛中華民國這件事情，我們每天都在做」。中國對2020年，心裡有很多的盤算、期待，積極的在看台灣這一局。對台灣人來講，這是一個可以維持現在主權獨立、穩定的現狀，或被迫走上統一的進程，這是很重要的分水嶺。

提到2020總統要是怎樣一個人？她說，「2020的總統當然要像我一樣，或者就是我啦」，必須有外交能力，把國際上可以得到的支持與信賴夠集結起來，面對中國壓力的時候，有很多人支持；還要持續強化國防，國防是和平最大的保證。

被問到她的「維持現狀」與國民黨有什麼不同，總統說，「蔡英文從來沒有接受過九二共識，蔡英文堅持的是台灣人的主權，這件事情從頭到尾我都沒有變過啊」。

被問到，日前陪媽祖進香，媽祖有沒有托夢，總統說，因為在一起一段時間，與信眾走在一起，「我覺得就不必托夢」，「可能媽祖覺得不需要托夢」。

談到郭台銘，總統說，管理一個企業跟治理一個國家其實是不一樣的事情。治理一個國家所要關照面其實是更多，企業講究利益極大化，治理國家必須讓國家人民普遍受到照顧，人民有不同想法、不同利益取向，甚至不適應全球化競爭，需要更多的關照。政府必須實踐公平與正義，對弱勢者照顧。

(中時 )