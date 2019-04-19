紅襪當家二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)再度進入10天傷兵名單，診斷過後他的左膝並未受傷，只是感覺「不適」，最快下個月才能回歸。二壘守備還有紐涅茲(Eduardo Nunez)頂住，但他打擊率僅0.159，可以叫上林子偉支援。

3A牛棚投手瓦登(Marcus Walden)是球團中意的人選，他前次跟林子偉一起上來大聯盟。《波士頓環球報》認為紅襪應考慮林子偉，畢竟霍特(Brock Holt)眼睛受傷，林是目前最佳人選。派卓亞這次是舊傷而不是新傷，紅襪太早讓他回來，畢竟他35歲了，養傷需要更長時間。

這一切還要追溯到2017年派卓亞的左膝軟骨移植手術，他現在膝蓋裡一部分軟骨是別人的，去年只打了3場就報銷，「如果重來一次，我肯定不會接受這手術」。從此紅襪的內野問題就難以根治，去年請來金斯勒(Ian Kinsler)應急，今年紅襪不太可能外聘，大概就靠霍特和林子偉先頂住。

(中時電子報)