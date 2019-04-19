雲林縣許多鄉鎮傳出不明男女假藉到宅協助更換瓦斯安全閥，獅子大開口要3900元或順手牽羊家裡貴重物品，雲林縣消防局17日全縣20鄉鎮市公所澄清，近期有不肖業者至地區宮廟販賣昂貴的瓦斯遮斷閥，請公所加強宣導避免民眾上當受騙。

縣議員李明哲接獲崙背鄉民眾陳情，廟口來一輛廂型車搭載六名男女，贈送摸彩券宣傳地震防災，中獎的都是肥皂、菜瓜布等小禮品，藉口到家中協助換瓦斯安全閥，最後才說要收費3900元。

民眾表示，有些人聽到要花錢就拒絕，但覺得那群陌生人進出屋裡後，好像有東西不見了。

一名西螺鎮民表示，該集團在上周也有到西螺的社區，一路廣播還挨家挨戶發送摸彩劵。

李明哲議員通報縣府民政處、消防局，詢問是否最近有派人宣導消防事宜，兩單位均表示沒有。

崙背鄉豐榮派出所長林學松指出，本案於案發後立即指派專員偵辦，並已掌握事證積極偵辦中。

消防局17日發文全縣各鄉鄉鎮市公所正式通知該局並無委託民間機構團體或人員進行防火宣導以及瓦斯遮斷閥販賣事宜。

消防局指出，消防局如有辦理防火防災宣導活動，均由警義消（含防火宣導義消及鳳凰救護義消）親自前往，且不得販售任何商品或消防器材，近期有不肖業者之地區宮廟販賣安貴的瓦斯遮斷閥，請公所加強宣導避免民眾上當受騙。

(中時 )