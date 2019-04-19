台北市長柯文哲甫結束大甲媽遶境行，19日又現身北市關渡宮主辦的第一屆媽祖信仰國際研討會，由於鴻海董事長郭台銘以「媽祖託夢」為名宣布投入國民黨總統初選，柯今天也被問到「媽祖託夢了嗎？」柯未正面回應，僅說，參加媽祖遶境感受到台灣最基層的生命力量，做一個台灣人，建議每一個人都去走一次。

台北市關渡宮與台北市立大學舉辦第一屆媽祖信仰國際研討會，本次主軸為「信仰文化傳統創新的交相匯」，今未安排公開行程的台北市長柯文哲19日一早卻悄悄現身活動現場，與關渡宮董事長陳玉坤並肩而坐，雙方有說有笑，互動熱絡。

被問到「媽祖託夢了嗎？」柯文哲笑而不答，他指出，要是每天晚上看call-in節目會覺得台灣完蛋了，但去走大甲媽沿路吃免錢，而且發現那些人在準備東西時，都說媽祖要請的，態度是非常熱情虔誠的，在社會療癒的過程，讓我們覺得還是有一個共同的文化。

柯文哲表示，自己以前在台大當醫生，每天都有病患家屬來求，態度會開始傲慢，走的過程中匯感受台灣最基層的生命力量，逐漸把自己傲慢跟偏見洗去，遶境在台灣存在超過100年，每年有超過200萬人去參加，本身就是一個共同的文化，做一個台灣人，建議每一個人都去走一次。

(中時 )