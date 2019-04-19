賴姓女子久咳超過3個月，看遍各科、吃遍藥物兼作檢查都無效，安南醫院家醫科醫師得知她家中養了兩隻狗，對賴女抽血檢查，才發現她對狗毛過敏，叮囑她少碰狗並給予抗過敏藥，病情改善許多。

賴女咳嗽超過3個月難以痊癒，看過耳鼻喉科與胸腔科，也作胸部X光與肺功能檢查，吃了很多藥均無效，都被當成氣喘與支氣管炎治療。

久咳不癒，竟是寵物惹的禍，經過安南醫院家醫科醫師詢問賴女家中環境，才知道她養了兩條狗，於是對她抽血進行「多種過敏原試驗」檢查，才發現她對狗毛過敏，是造成她長期咳嗽的主因，於是叮囑她少接近狗，並開給過敏藥，賴女病情即刻改善。

安南醫院家醫科主任黃守正表示，咳嗽患者占呼吸專科患者8成以上，慢性咳嗽指超過3周的咳嗽，每個慢性咳嗽病患平均看過7.4個醫師，作過8.5次檢查，很多患者長期被誤診「慢性支氣管炎」或「支氣管炎」大量使用抗菌藥物治療無效，增加患者痛苦及經濟負擔。

黃守正表示，如果無法確定病因，就需要詳細詢問病人家族過敏史、家中及工作環境，都有可能造成病人慢性咳嗽的原因。賴女士的慢性咳嗽造最後證實是對狗毛過敏引起，沒有大礙，卻給病患與醫師一個寶貴經驗，慢性咳嗽病人還要考慮是否有過敏性物質造成慢性咳嗽的原因，才能對症治療。

(中時 )