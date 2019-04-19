今年天氣熱，白蘿蔔盛產，新鮮又價格便宜，許多人會買回家燉排骨等，其實吃白蘿蔔有四搭配禁忌，其中不建議搭配紅蘿蔔，即顛覆很多人認知和習慣，和橘子、蘋果同吃，恐導致甲狀腺腫脹。

《每日健康》根據香港媒體《food.ndtv》報導，白蘿蔔含豐富維生素C、膳食纖維以及微量元素鋅，能進消化、提高免疫力，及對預防大腸癌有幫助。不過，吃白蘿蔔有三搭配禁忌，不可不知：

1.白蘿蔔不建議搭配紅蘿蔔:白蘿蔔的維生素C含量很高，但紅蘿蔔含有一種稱為「抗壞血酸」的化合物，會破壞白蘿蔔中的維生素C，讓營養價值大打折扣。

2.白蘿蔔勿搭配人參:人參補氣，白蘿蔔寒涼，吃了會「破氣」，兩者同吃會影響人參的療效。

3.白蘿蔔不能和橘子同吃：吃下白蘿蔔後人體內會迅速產生硫氰酸鹽；而橘子含有大量生物類黃酮，進入人體後會轉化成羝苯甲酸和阿魏酸，兩者和硫氰酸鹽混和後則會變成硫氰酸，是一種可能引起甲狀腺腫大的物質。

4.白蘿蔔不能搭配這些水果：柿子、蘋果和葡萄等水果含有豐富的植物色素，吃下後會在腸道內分解，形成一種酸性物質，此時如果再吃蘿蔔，體內就會產生硫氰酸，從而導致甲狀腺腫脹。

(中時電子報)