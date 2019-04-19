通俄門特別檢察官穆勒（Robert Mueller）18日向國會提交「通俄門」刪節版本報告，司法部長巴爾（William Barr）在記者會上宣稱，報告並未認定川普競選團隊曾與俄羅斯串通，同時川普也並未妨礙通俄案的調查工作；消息一出，川普在推特上推文表示「遊戲結束」。綜合外電報導，記者會後司法部很快對外公布了刪節版的「通俄門」調查報告，一共448頁，包含了許多重要關鍵點。

司法部長巴爾（William Barr）表示，通俄門報告未認定川普競選團隊曾與俄羅斯串通，同時川普也並未妨礙通俄案的調查工作。

首先，穆勒調查發現，「在某些情況下」，川普競選團隊願意接受俄羅斯在總統選舉中提供的幫助。在其他一些情況下，他競選團隊卻「避而遠之」。最終，調查團隊缺乏足夠證據證明川普團隊與與俄羅斯政府合謀干預選舉活動，不過穆勒指出，「俄國政府認為川普當選對其有利，並嘗試讓他勝選；而川普團隊也期盼俄國洩漏的機密有助選情」。

其次，該份報告描述了川普可能涉嫌妨礙司法公正的10個案例，包括他解除科米（James Comey）FBI局長職務、要求前白宮顧問麥克格恩（Donald McGahn）解雇穆勒、指責前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）不挺他等等；穆勒還建議國會可對這些行為進行調查並採取行動。穆勒還提到，由於他的權力，總統的公開評論也可能被視為妨礙司法。

不過，報告未認定川普競選團隊曾與俄羅斯串通，但也無法得除「沒有發生任何犯罪行為」的結論，並表示「基於事實和適用的法律標準，我們無法做出那樣判斷」。

此外，調查團隊希望得到川普的口頭證詞，但川普律師擔心說謊成性的川普可能會犯下對調查幹員說謊的罪，最後在穆勒與律師妥協下，讓川普以書面誓詞回答問題，包括「2016年6月川普之子及女婿在特朗普大廈與俄羅斯人的會議、俄羅斯干預選舉的行為、川普集團在莫斯科的發展計畫、以及在競選和過渡期間與俄羅斯的聯繫」，川普雖然提供22頁書面回答，其中前後總計共寫著36次「不清楚」、「不記得」，作後穆勒在報告中總結：「我們認為書面答案不夠充分」。

報告也透露，當穆勒起初被任命為「通俄門」特別檢察官時，川普一度認為他的總統任期結束了，報告提到他的反應如下：「總統跌坐在他的座椅上，並說：『我的天啊，這太可怕了，我的總統任期要結束了。我慘了。』 」不過在巴爾證實川普未涉及通俄之後，川普18日在推特上發布《權力遊戲》風格的圖片回擊通俄門指控，表示「沒有通俄，也沒有妨礙司法。那些憎恨的人們和激進的左翼民主黨人啊，遊戲已經結束了」。

pic.twitter.com/222atp7wuB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月18日

雖然川普與其支持者對於通俄門報告並未證實川普與俄羅斯共謀大為振奮，不少民主黨政治人物與自由派媒體就質疑巴爾身為司法部長卻為川普個人服務，邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）就推文指控巴爾「表現得像川普的個人律師，而非美國司法部長」。由於支持與反對兩派各在報告中找到自己想看到的結論，讓通俄門在歷經長達22個月調查後仍是羅生門。

(中時電子報)