陳老爹食堂的爆漿大鍋貼飽滿，口感紮實湯汁鮮美。（周麗蘭攝）

陳老爹食堂的爆漿大鍋貼主廚陳衣奇，手上端著的是綜合口味鍋貼，高麗菜、韭菜、麻辣。（周麗蘭攝）

陳老爹食堂的鍋貼主廚老闆娘陳衣奇（右）、鮮魚主廚老闆陳長諺。（周麗蘭攝）

陳長諺的鮮魚料理有固定饕客。（周麗蘭翻攝）

雲林縣西螺鎮文昌國小附近陳老爹食堂的爆漿大鍋貼皮薄酥脆、口感扎實、湯汁鮮美，開店3年來「超好吃」的口碑不脛而走。鍋貼主廚陳衣奇有10年鍋貼資歷，在西螺開店第一個月就碰上高麗菜一箱2000元天價，她照買照煎沒被菜價打敗，爆漿鍋貼多了誠信滋味。

陳老爹食堂有兩名主廚，老闆娘陳衣奇擅長鍋貼，老闆陳長諺專精鮮魚料理，很多客人來店吃鮮魚配鍋貼，這是什麼組合滋味？客人說「居然很搭！」

陳衣奇10年前在嘉義幫忙作夜市的妹妹賣鍋貼，殺出夜市美食重圍的密技是每一顆都湯汁飽滿，完整保留高麗菜、韭菜的鮮甜，每一口都都滿足又健康，客人美稱爆漿，在西螺開店後也用「爆漿大鍋貼」當菜名。

店裡爆漿大鍋貼有高麗菜、韭菜、麻辣口味，麻辣鍋貼有點像泡菜口感，店內吃可點綜合口味，一盤10顆70元。

陳衣奇說，鍋貼餡料都差不多，差異的是菜與肉的比例，她偏好湯汁多一點，新鮮高麗菜、韭菜切一切就包，不去過度脫水；豬肉用的是固定攤位的黑豬肉，客人都說很飽滿、好吃，和連鎖店的鍋貼不一樣。

陳老爹食堂的爆漿大鍋貼也強調家常、養生，不用過多的油煎，鍋貼本身少鹽、完全不放味素，客人吃好道相報，不少是聽口碑來的公務人員，有些人會買生鍋貼回家煎，老闆娘不藏私傳授煎煮技巧。

陳衣奇說，爆漿大鍋貼的特色是每一顆皮都包好包滿包緊，客人買回家只要在煎鍋放少許油、加入210CC水分，煎煮到水分快乾之前關小火，過程約5、6分鐘，一樣能煎出在店裡面吃的口感。

為了配合供應店內的鮮魚料理，陳老爹食堂周一、周二公休，夫妻倆一起去釣魚兼培養感情，陳長諺的清蒸魚在西螺很受歡迎，有酸辣、醬筍、破布子、麻辣口味，也有烤魚。

(中時 )