警方向闖紅燈拒檢逃逸的賓士開槍爆破其輪胎，下車逮人。（張穎齊翻攝）

基隆市警察局第三分局七堵派出所副所長吳文成、警員林秉毅昨（18）日晚間10時許巡邏行經八堵路、過港路口時，看見1輛賓士違規闖紅燈，不僅拒檢逃逸，還試圖衝撞員警，直到警方朝賓士輪胎開槍後，順利上前逮人，將駕駛的邱男（46歲）依妨害公務罪移送基隆地檢署偵辦。

警方表示，當時吳員、林員發現邱男駕駛的賓士闖紅燈後，立即開啟巡邏車警示燈、警鳴燈，要求邱男停車受檢，怎料邱男竟不服攔檢加速逃逸，警方一路安全尾隨到南榮路，成功攔停賓士。

警方指出，正當林員下車要盤查邱男時，邱竟然趁員警靠近，突然倒車要衝撞林員，林員在情況急迫之下，為防止自己及他人生命安全遭受危害，遂朝賓士左後輪開1槍，使賓士左後輪爆破無法行駛，喝止邱男停止危害公眾安全，全案經偵訊後，依妨害公務罪嫌將邱男移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第三分局呼籲，汽車駕駛人，駕駛汽車有違反道路交通管理處罰條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月；汽車駕駛人於5年內違反本項規定2次以上者，處3萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，請民眾配合警方稽查，切勿以身試法。

(中時 )