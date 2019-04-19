.@BenSimmons25 GOT ALL WAY 🆙#PhilaUnite | #HereTheyCome pic.twitter.com/dWE312eJ3K — Philadelphia 76ers (@sixers) 2019年4月19日

賽前被貼出尋人啟事嘲諷不會投籃的班西蒙斯，選用最直接方式回應！班西蒙斯19日貢獻季後賽生涯新高31分，外加9助攻、4籃板、2抄截、3火鍋，幫助七六人131比115痛宰地主籃網，除了取得2勝1敗領先，更搶回主場優勢。

儘管少了恩比德助陣，作客的七六人仍靠托必亞斯哈里斯、雷迪克兩人的三分外線，以及班西蒙斯的切入，打到第3節，一度領先地主籃網到18分之多，可是籃網也靠羅素與利佛特追分，打完前3節，七六人僅以97比90領先。

來到末節，托必亞斯哈里斯的三分球持續發威，不過七六人得以重新擴大領先到15分以上的關鍵功臣，還是賽前被紐約球迷嘲諷不會投籃的班西蒙斯，他不斷犀利切入上籃，甚至數度爆扣籃框得手，也讓籃網的追分氣勢為之受阻。

無計可施的籃網，只好針對班西蒙斯祭出「駭客戰術」，畢竟他的例行賽罰球命中率只有6成，幸好他還算爭氣，6次罰球命中4球，也讓他的季後賽生涯得分新高紀錄繼續往上推，眼見大勢已去，籃網也提前換下主力宣告放棄。

除了班西蒙斯全能發揮，托必亞斯哈里斯也摘29分、16籃板，三分球投6全中，雷迪克26分，馬加諾維奇14分、8籃板；籃網則以羅素、利佛特各有26分最高，丁維迪15分，接下來第4戰續在紐約進行，身為地主的籃網非贏不可。

(中時電子報)