東勢分局長蔡元戎（中）自掏腰包，頒發獎金給新社分駐所。（王文吉翻攝）

茅埔派出所獲得新式制服競賽第2名，東勢分局長蔡元戎（左一）親自頒發獎金。（王文吉翻攝）

警察制服4月18日全面換新，為了紀念警察制服世代傳承，台中市東勢分局特地舉行制服競賽，由新社分駐所獲得第1名，茅埔派出所獲得第2名，分局長蔡元戎親自頒獎。讓員警留下一個深刻的回憶。

東勢分局長蔡元戎為讓員警對於制服交接能夠留下回憶，特地舉行制服競賽，由各分所提供員警新舊制服交接照片，讓分局各單位主管投票選出最佳的新舊制服交接方式，並由分局長蔡元戎自掏腰包頒發小紅包。

此次競賽活動，由新社分駐所獲得第1名，茅埔派出所獲得第2名。蔡元戎表示，希望藉由分局舉辦制服競賽，除了讓同仁預先整備好新制服，也能讓同仁在新舊制服交接的這一刻留下特別的回憶。

警察制服從日據時代至今改版4次，日據時期的警察制服，腰間繫上腰帶，肩上還有槍托背帶。民國35年警察制服改成深綠色，少了腰帶以及背帶，看起來簡單又有型。

民國55年警察制服改成卡其色的襯衫加褲子，這是許多四五年級生對於警察的印象。而民國76年警察制服再度改版為灰色上衣加上深藍色長褲，也就是現今舊制服的樣式。

如今民國108年警察制服再度大改版，藏青色的上衣及長褲，設計上以工作方便性為主要考量，尤其是在鞋子方面，由皮鞋換為工作鞋，更是方便員警執勤時更為機動。

(中時 )