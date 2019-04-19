大聯盟再有球員獲「延長合約」，開季以來以10轟暫居全壘打王的戴維斯（Khris Davis），確定和運動家簽下2年3350萬美金(約10.3億台幣)的延長合約，戴維斯近幾年來表現太火燙，讓運動家決定提前綁住這位重砲，也代表戴維斯至少會在運動家待到2021年。

戴維斯自2016年透過交易轉戰運動家以來，連3個球季全壘打產量都超過40支，平均每季有44支全壘打和112打點。去年更是敲出48轟達生涯新高，獲得美聯全壘打王也獲選為2018年度的馬丁尼茲傑出指定打擊獎。

31歲的戴維斯春訓時剛簽下1650萬美元(約5.8億台幣)合約避免薪資仲裁，如今又和運動家簽下2年延長合約，戴維斯也非常樂意留下：「奧克蘭對我來說很特別，我愛在這裡的球迷面前比賽，我的隊友給我感覺就像家人，我從未隱瞞想留在奧克蘭，因為這是事實、是我真實的感受。」

運動家總管比恩（Billy Beane）也對戴維斯讚不絕口：「戴維斯是特殊的球員，他能在場內和場外帶來巨大的影響，現在他是最受歡迎的球員之一，曾給奧克蘭的承諾也一直遵守，他一開始就明確表示想留下，而我們也很高興戴維斯繼續穿著運動家的球衣。」

(中時電子報)