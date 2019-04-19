雲林縣斗南鎮是國內主要馬鈴薯產地，順安宮菜脯媽祖志工惠心獨具，以在地農特產研發出馬鈴薯圓，免費讓參香信徒吃平安，口感Q軟，又比糯米做的湯圓好消化，大受好評，「全國只有我們這裡吃得到哦！」總幹事周味明強調，成了該宮獨一無二的特色。

順安宮前小販泰半都賣菜脯，該宮供奉的媽祖因而被俗稱為「菜脯媽」，每年香盛期期，廟方每天煮甜湯讓參拜信徒吃平安，甜湯內的馬鈴薯圓是數十位志工每天現做現煮，新鮮獨特的滋味，讓不少吃過的信徒念念不忘。

「很軟，很好吃！」來自新北市的香客許月嬌讚不絕口，許多男信徒一口氣吃了3碗，80歲志工陳月秋說，他們從農曆過年開始到媽祖聖誕期間，幾乎每天都得煮上100台斤的馬鈴薯圓才夠香客食用。

周味明表示，20年前有農民送來盛產的馬鈴薯，因為數量太多，志工媽媽突發奇想，將剩下的馬鈴薯蒸熟去皮後，製作成馬鈴薯圓，口感類似芋圓，但口感比芋圓軟，又比糯米圓好消化，也同樣有飽食感，全國只有來該宮進香才吃得到。

(中時 )