葉姓老翁的耳垂出現對角耳垂皺紋，也稱為冠心溝，醫師提醒，若出現這條皺紋，代表患有心血管疾病風險較高。（莊旻靜攝）

耳朵有皺紋，小心心臟病風險高！桃園縣一名68歲的葉姓老翁，3月底因呼吸不過來，前往中國醫藥大學新竹附設醫院就醫，葉翁兩側耳垂有對角耳垂皺紋，且經診斷為心血管萎縮，日前由心導管室主任陳業鵬施以「冠狀動脈氣球擴張術暨血管支架置放」，已順利出院返家。

葉姓老翁表示，他因下肢水腫、呼吸困難好幾個月，「連坐著都喘不過氣」，日前由家人陪同，前往中國醫藥大學新竹附設醫院就醫，他的主治醫師陳業鵬表示，由於葉翁症狀呈現血液循環不良，推測為心血管疾病，經檢查及診斷，發現葉翁冠狀動脈有3條萎縮。

陳業鵬表示，因葉翁年紀較大，開刀恐對身體造成負擔，且患者本人也對開刀較無意願，因此以「冠狀動脈氣球擴張術暨血管支架置放」，透過心導管在葉翁3條萎縮的血管內放置6根支架，術後狀況良好，葉翁呼吸困難狀況已改善，他也對醫師醫術讚譽有加。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏表示，葉翁的兩側耳垂出現皺紋般的摺痕，代表耳垂動脈萎縮、供血不足，導致富含彈性的膠原蛋白纖維缺血，而出現皺紋，而這皺紋也稱為「冠心溝」，若出現代表患有心血管疾病風險大增，若兩側耳垂均有，則機率更高。

另名48歲的謝姓患者3月初因心肌梗塞掛急診，心臟血管科醫師楊晨佳以「冠狀動脈氣球擴張術暨血管支架置放」術，為謝姓患者治療，而謝姓患者同樣出現耳垂皺紋。林圀宏也提醒，60歲以下男性、有三高病史及菸癮，若走路會喘又胸悶，或有心血管疾病家族史，可抽血檢測膽固醇，並接受運動心電圖檢查。

(中時 )