被稱為鴻海戰將、前新綠數事業群總經理謝冠宏，7年前到日本處理女兒入學事宜，他在飛機上接到董事長郭台銘來電要求返回開會，因艙門已關下不了飛機遭開除，最高法院維持原審判決，認定郭違法解僱須給付資遺費150萬元及市值逾2千萬的鴻海股票定讞。

曾經是富士康最年輕的事業群總經理、郭董左右手的謝冠宏提告主張，他從2003年到鴻海工作，2012年2月擔任鴻海新綠數事業群總經理、月薪27萬3000元，主要負責LED及電子書等產品，他為安排女兒在日本入學及住宿事宜，向公司請假3天。

謝男表示，他預訂在10月22日至25日請假，但因行政人員搞烏龍未幫謝請22日的假，他還特別在20日親自向郭台銘補請22日的假，郭並在21日以專機將他載回台北，他以為郭同意隔天的休假才搭機赴日。

謝男主張，22日當天上午，郭台銘進會議室發現謝冠宏不在，當場以擴音方式打電話詢問謝在哪，要求他下機返回開會否則要開除他，他不斷求情道歉，但郭堅持自己立場，後來因飛機上傳出艙門已關閉的廣播，郭就掛電話隨後在會議上宣布開除他。

謝冠宏提告要求郭台銘給付他資遺費150萬多元、原本已承諾的鴻海股票23萬5000股及工作獎金200萬元；鴻海辯稱謝男連續曠職3天，公司可依法終止契約，也不須給付謝股票及工作獎金等。

新北地院判決鴻海須給付190萬元工作獎金，高院認定鴻海未說謝冠宏未出席會議對公司有任何具體損害，縱然謝未出席也難認定有何情節重大，鴻海違反勞基法違法開除，須給付資遺費及股票，至於工作獎金是贈與性質不須給付，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )