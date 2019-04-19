鴻海董事長郭台銘表態參與國民黨總統初選，過程中外傳前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌扮演一定角色。對此，郝龍斌今強調，絕對沒什麼「拱郭卡韓」，要嚴正否認現在市面上各式「灑狗血的宮鬥劇本」，其中見縫插針、看熱鬧的，都不是事實。被問及是否有「郭郝配」可能，郝則直回「笑話」，如今最重要的是產生最強總統候選人，進而產生最強搭擋爭取勝選。

郝龍斌今在臉書PO文指出，要嚴正否認現在市面上各式「灑狗血的宮鬥劇本」，「裡面有見縫插針的、有看熱鬧的...但都不是事實！」他強調，對自己來說絕沒什麼「推郭棄韓」，郭台銘要參選是他個人意志，他的個性有誰能去影響？其次，韓國瑜目前是國民黨內、枱面上不分藍綠白最強人選，只要他有意願投入，沒有人能棄的了韓。

郝龍斌進一步說，二人都跟自己有共事合作的情誼，去年初，韓國瑜來尋求幫忙高雄市長選舉募款，自己沒有二話；而前兩週，郭台銘來諮詢一些選舉心情，自己也同樣基於朋友給予個人經驗分享，「他們都是我的好朋友，對我來說一樣重要，做人要有情有義！」

郝龍斌強調，自己挺韓國瑜不是一天兩天的事，是從擔任台北市長開始；認同郭台銘也不是今天才改變，早從2017年競選黨主席時就曾表態，所有一切可受公評和檢驗，「我想不是什麼事都要逼人選邊站、或和誰為敵」，也相信只要有心、有格局，韓國瑜、郭台銘都不會讓大家失望的。

郝龍斌今受訪時也說，在郭台銘來拜會前，自己有1年多時間沒跟他聯絡，但郭都會抽空來看父親，3月時就有見過面。

被問及是否有「郭郝配」可能，郝先直言「笑話」，並進一步表示，如今最重要的是產生最強的總統候選人，甚至透過總統候選人產生一個最強的搭擋，爭取勝選，所以希望大家不要隨便做任何灑狗血、猜測，先將最強候選人產生，是國民黨要做的事情，反觀民進黨現在內部總統初選還在分裂狀況，但國民黨有4位非常強的候選人，對勝選相信有幫助。

(中時 )