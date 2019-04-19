Horror story: Candiru: the Toothpick Fish - Weird Nature - BBC animals

巴西亞馬遜河有一種魚，就連食人魚都怕牠，傳說牠還會鑽進人類生殖器官，用倒鉤固定自己，吸食血液甚至啃食組織；狀況嚴重時，被侵入的宿主得「斷根」才能保命。

這種恐怖怪魚叫做卷鬚寄生鯰(Candiru)，又稱牙籤魚、藍色吸血鬼，是一種熱帶淡水魚，分布於南美洲亞馬遜河流域，屬寄生性，會進入大型魚類的鰓蓋中吸血，有時會誤入哺乳動物的尿道中，造成創傷。

亞馬遜河流域居民還叫牠「巴西的吸血鬼」，當地相傳牠喜歡尿液的味道，曾有人在河中尿尿，被牙籤魚鑽入生殖器官吸血，嚴重者只能動手術切除生殖器保命。就連食人魚也怕

不過，這些傳說是真的嗎？BBC一篇文章指出，以訛傳訛的可能性較高。因為過去數十年來，並沒有牙籤魚鑽入人體的真實醫學案例，唯一比較接近的，是1997年一名男子念珠菌感染，泌尿科醫師從他的生殖器中拔出一條死魚。

此外，曾有研究人員實驗，拿氨氣（模擬）尿液與小魚吸引牙籤魚，結果，牙籤魚對小魚比較有興趣。

(中時電子報)